Yılanları Eliyle Yakalayan Adamın Eğlenceli Anları

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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşayan Sinan Başaran, yılanları elleriyle yakaladığı anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Çevredekilerin uyarılarına rağmen bu anlar izleyenleri güldürdü.

Eliyle yakaladığı yılanlarla video çekip kahkaha attı

DÜZCE - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir kişinin yılanları elleriyle yakaladığı anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Aktaş köyünde yaşayan ve zaman zaman yılanları elleriyle yakalamasıyla tanınan Sinan Başaran, bu kez yolda gördüğü iki farklı yılanı yakaladı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, Başaran'ın ilk yakaladığı yılana düğüm attığı, çevrede bulunan bir kişinin ise "Eziyet etme" diyerek uyarıda bulunduğu anlar yer aldı. Ardından Başaran'ınbir başka yılanı daha yakaladığı anlar da görüntüye yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ - Güncel
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