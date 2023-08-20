Yıkım sırasında ağır hasarlı bina çöktü; iş makinesi operatörü enkaz altında kaldı (3)
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CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDIGaziantep'te kontrollü yıkım sırasında çöken binanın altında kalan iş makinesi operatörü Şahin Boz'un (44) cansız bedenine ulaşıldı.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Gaziantep'te kontrollü yıkım sırasında çöken binanın altında kalan iş makinesi operatörü Şahin Boz'un (44) cansız bedenine ulaşıldı. Boz'un cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Güncel