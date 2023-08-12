Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yıkım çalışması yapan iş makinasının üzerine 6 katlı bina çöktü. Olayda can kaybı yaşanmazken, çevre güvenliği alındı ve soruşturma başlatıldı.

Yıkım çalışması yapılan bina iş makinesinin üzerine çöktü

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yıkım çalışması yapan iş makinasının üzerine 6 katlı bina çöktü.

Olay, Gölbaşı ilçesi Fatih Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde meydana geldi. İş makinesi, 6 Şubat depreminde ağır hasar alan binayı yıkmaya çalışırken, bina makinanın çalıştığı yöne doğru çöktü. Altı katlı bina makinanın bulunduğu yöne doğru çöktüğünü gören operatör iş makinesinden atlayarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çevre güvenliği alınan binanın yıkımıyla ilgili soruşturma başlatıldı.