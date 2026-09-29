Haberler

Yiğitbaşı Kuveytli mevkidaşıyla ceza infaz güvenliği için mutabakat metnini ele aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakan Yardımcısı Yiğitbaşı, Kuveytli mevkidaşı Al-Wuhaib ile İçişleri Bakanlığı'nda görüştü. Görüşmede ceza infaz kurumlarının dış güvenliği ve personel eğitimi ele alındı, mutabakat metni hazırlanması gündeme geldi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı, Kuveyt İçişleri Bakan Yardımcısı Tümgeneral Abdulwahab Al-Wuhaib ile bir araya geldi.

İçişleri Bakanlığı'nda gerçekleşen görüşmede, ceza infaz kurumlarının dış güvenliği, personel eğitimi ve mesleki kapasitenin artırılması, kurumsal tecrübe paylaşımı ile iki ülke arasındaki mevcut işbirliğinin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alındı.

Kuveyt heyetinin, Türkiye'nin ceza infaz kurumlarının güvenliği alanındaki tecrübesi ve uygulamalarına ilişkin bilgi aldığı belirtildi.

Görüşmede, Türkiye'nin bu alandaki bilgi ve tecrübesinin Kuveyt tarafıyla paylaşılması ve ilgili kurumlar arasındaki işbirliğinin somut çalışmalarla ileriye taşınması konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.

İki ülke arasında bu alandaki işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla eğitim ve tecrübe paylaşımının artırılması, ilgili kurumlar arasındaki teknik çalışmaların sürdürülmesi ve işbirliğine ilişkin bir mutabakat metni hazırlanması gündeme geldi.

Kaynak: AA
MHK soruşturmasında İstanbul'da görev yapan 17 hakemin adı WhatsApp'ta sıralandı

İstanbul'da görev yapan 17 hakemin adı WhatsApp'ta sıralandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dakikalar içinde büyük yıkım! Gördükleri manzara kahretti

Dakikalar içinde büyük yıkım! Gördükleri manzara kahretti
Okul önünde öldürülen Buse'nin babası konuştu: Eşinin ağabeyi 'Gerekirse seni vurur' diye tehdit etmiş

Buse'nin babası konuştu! Kızına 'Gerekirse seni vurur' mesajı
ABD'de 200 yıl sonra bir ilk! 31 yıl önceki cinayet için idam

ABD'de 200 yıl sonra bir ilk! Yarın idam edilecek
8 yıl sonra konuştu! Melis İşiten'den Uraz Kaygılaroğlu hakkında dikkat çeken sözler

Ünlü oyuncudan 8 yıl sonra gelen itiraf! Yine onunla evlenirdim
Fon vurgunuyla ilgili çarpıcı sözler: Kaya ailesi yalnız değildir, şirketin 30 milyon lotunun peşine düşülmeli

"Kaya ailesi yalnız değildir, şirketin 30 milyon lotunun..."
Hadise Milano Moda Haftası'nda cesur tarzıyla dikkat çekti

Hadise Milano'da baş döndürdü!
Binayı inşa ettiler, elektrik direğini hesaba katmadılar! Şimdi ise araçları sokağa park ediyorlar

Binayı inşa ettiler ama bunu hesaba katmadılar