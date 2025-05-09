DEM Parti'den PKK kongresiyle ilgili 8 maddelik açıklama: Yeni bir sayfa açılıyor

DEM Parti'den PKK kongresiyle ilgili 8 maddelik açıklama
PKK'nin kongresi sonrası MHP cephesinden ilk yorum: Kan ve kin devri kapanmıştır

PKK kongresi sonrası sürecin mimarı MHP'den ilk yorum geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete sert sözler: Kantarın topuzu kaçtı, düzelme umudu da kalmadı

"Kantarın topuzu kaçtı, düzelme umudu da kalmadı"
Halit Ergenç mahkemede aylık gelirini açıkladı

Mahkemede aylık gelirini açıkladı! Rakam bir hayli ilginç

Yığılca'da Yol Yapım ve Altyapı Çalışmaları Devam Ediyor

Yığılca'da Yol Yapım ve Altyapı Çalışmaları Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'nin Yığılca ilçesinde İl Özel İdaresi tarafından başlatılan yol yapım ve onarım çalışmaları Bekirler köyünde sürüyor. Altyapı ve çevre düzenleme çalışmaları ile parke taşı döşeme işlemleri devam ediyor.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde İl Özel İdaresi tarafından yol yapım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Bekirler köyünde altyapı ve çevre düzenleme çalışması başlatıldı. Köyde gerçekleştirilen altyapı çalışmaları ve parke taşı döşeme işlemleri sürüyor.

AK Parti Yığılca İlçe Başkanı Turgut Ilgın ve İl Genel Meclisi İl Daimi Üyesi Ahmet Alkan, çalışmaları inceledi.

Ziyaret sırasında muhtar ve köy sakinleriyle bir araya gelen Alkan ve Ilgın, devam eden çalışmalar ve köyün diğer ihtiyaçları hakkında istişarede bulundu.

Kaynak: AA / Gökhan Alkan - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ücretli öğretmen aldığı maaşı paylaştı, rakamı görenler ikiye bölündü

Ücretli öğretmen maaşını paylaştı, rakamı görenler ikiye bölündü
Elleri plastik kelepçeyle bağlanıp, boğazları kesilerek katledilen kardeşlerin ölümünde sır perdesi aralandı

Plastik kelepçeli infazda sır perdesi aralandı! Kan izleri ele verdi
Lisedeki şiddet olayı 14 kişinin başını yaktı! Müdür görevden uzaklaştırıldı, 1 öğrenci tutuklandı

Okuldaki bu görüntü müdür ve yardımcısı dahil 14 kişinin başını yaktı
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
20 bin memur ve işçi alımı için süreç başladı

20 bin memur ve işçi alımı için süreç başladı
Lisede eski hükümlü güvenlik görevlisi, kız kardeşleri öldürdü

Okul kan gölüne döndü! Güvenlik görevlisi, kardeşleri silahla katletti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.