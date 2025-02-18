Yığılca'da Sahipli Kedilere ve Köpeklere Aşılama Çalışmaları Devam Ediyor
Düzce'nin Yığılca ilçesinde, hayvan hastalıkları ile mücadele amacıyla sahipli kedi ve köpeklerin aşılama ve kimliklendirme çalışmaları sürüyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri köy köy dolaşarak bu çalışmaları gerçekleştiriyor.
Düzce'nin Yığılca ilçesinde sahipli kedi, köpekleri aşılama ve kimliklendirme çalışmaları devam ediyor.
İlçede, hayvan hastalıkları ile mücadele kapsamında aşılama çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda, köy köy dolaşan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli veteriner hekimler, sahipli kedi ve köpekleri aşılayıp kimliklendirme çalışması yapıyor.
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Çalışkan, yaptığı açıklamada, aşılamların ilçe müdürlüğünde de yapıldığını bildirdi.
Kaynak: AA / Gökhan Alkan - Güncel