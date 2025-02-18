İstanbul'da göz gözü görmeyecek, özellikle 2 günde dikkat çekildi

İstanbul'da göz gözü görmeyecek kar için 2 güne dikkat çekildi
Yenidoğan Çetesi davasında 3. duruşma! İntihar eden doktorun avukatı ile mahkeme başkanı tartıştı

İntihar eden doktorun avukatı konuşmak isteyince ortalık karıştı
Tarihi görüşmeden ilk kare! Rusya ve ABD uzun yıllar sonra aynı masada

Tarihi görüşmeden ilk kare! İki süper güç yıllar sonra aynı masada
Konut fiyat artışında İstanbul iki kentin gerisinde kaldı

İki kentteki konut fiyat artışı İstanbul'u bile solladı

Yığılca'da Sahipli Kedilere ve Köpeklere Aşılama Çalışmaları Devam Ediyor

Yığılca'da Sahipli Kedilere ve Köpeklere Aşılama Çalışmaları Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'nin Yığılca ilçesinde, hayvan hastalıkları ile mücadele amacıyla sahipli kedi ve köpeklerin aşılama ve kimliklendirme çalışmaları sürüyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri köy köy dolaşarak bu çalışmaları gerçekleştiriyor.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde sahipli kedi, köpekleri aşılama ve kimliklendirme çalışmaları devam ediyor.

İlçede, hayvan hastalıkları ile mücadele kapsamında aşılama çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, köy köy dolaşan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli veteriner hekimler, sahipli kedi ve köpekleri aşılayıp kimliklendirme çalışması yapıyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Çalışkan, yaptığı açıklamada, aşılamların ilçe müdürlüğünde de yapıldığını bildirdi.

Kaynak: AA / Gökhan Alkan - Güncel
img

Topu belediyeye atan Bakan Ersoy vatandaşı ikna edemedi
img

Ülkede binlerce kişinin vatandaşlığı iptal edildi
img

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sedat Peker'den MHP ve 'Türkiye'ye dönecek mi?' sorusuna yanıt

Peker'den MHP ve "Türkiye'ye dönecek mi?" sorusuna yanıt
Kemal Sunal ve Adile Naşit için söyledikleri yanına kalmayacak

Skandal sözler için harekete geçildi
2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı
Galatasaray ve Fenerbahçe'den aynı dakikada paylaşım

Galatasaray ve Fenerbahçe'den aynı dakikada paylaşım
Ameliyathanede hastayla fiyat pazarlığı yapan muhasebeci gözaltına alındı

Can derdindeki hastayla fiyat pazarlığı skandalında yeni gelişme
Çocuklar Duymasın ile hafızalara kazınan Emin Gümüşkaya hayatını kaybetti

Seyyar Tayyar'ı kaybettik

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.