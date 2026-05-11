Düzce'de dereye devrilen kamyonetin sürücüsü öldü
Düzce'nin Yığılca ilçesinde bir kamyonetin dereye devrilmesi sonucu 68 yaşındaki sürücü Lütfi T. hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
Lütfi T. (68) idaresindeki 81 AAN 769 plakalı kamyonet, Yedigöller grup yolu İkizdüzü mevkisinde savrularak yol kenarındaki dereye devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye, AFAD ve Kızılelma Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, araçtan çıkarılan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Lütfi T'nin cenazesi, incelemelerin ardından morga götürüldü.
Kaynak: AA / Gökhan Alkan