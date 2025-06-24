Yığılca'da İçme Suyu Hattı Yenileme Çalışmaları Başladı

Düzce'nin Yığılca ilçesinde 7 köyün içme suyu ihtiyacını karşılayan hattı yenileme çalışmaları başladı.

Hacıyeri köyü Beşpınar mevkisinden beslenerek 7 köyün içme suyu ihtiyacını karşılayan Hoşafoğlu İçme Suyu Projesi kapsamında, hattın yaklaşık 2 bin 700 metrelik kısmı tamamen yenilenerek grup suyu daha verimli ve güvenli şekilde kullanıma sunulacak.

AK Parti İlçe Başkanı Turgut Ilgın, İl Genel Meclisi ve İl Daimi Encümenleri Ahmet Alkan ve Dursun Albayrak ile sahayı ziyaret ederek çalışmaları inceledi.

Alkan, burada yaptığı açıklamada, çalışmaların başladığını belirterek, "Köylerimizin içme suyu ihtiyacını karşılayan bu hattın 2 bin 700 metrelik kısmında yenileme yapıyoruz. Bu alanı revize ederek köy yolunun kenarına alacağız. Olası arıza durumunda köy yolunun da etkilenmemesi için çalışmalar titizlikle devam ediyor. Tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.