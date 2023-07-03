Yetim Vakfı, Kurban Bayramı'nda 413 bin 769 kişiye kurban eti dağıttı

Yetim Vakfı, Türkiye başta olmak üzere 20 ülkede hayırseverlerin bağışladığı 6 bin 962 hisse kurbanı 413 bin 769 kişiye ulaştırdı. Ayrıca vakıf, Türkiye ve 18 ülkede yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık hediye etti.

Yetim Vakfı, Kurban Bayramı'nda hayırseverlerin bağışladığı 6 bin 962 hisse kurbanı, Türkiye başta olmak üzere 20 ülkede 413 bin 769 kişiye ulaştırdı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, "Gülüşüne Kurban" sloganıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Türkiye dahil 20 ülkede 6 bin 962 aileye ulaştırılan kurban hisselerinden toplamda 413 bin 769 kişi faydalandı.

Yemen, İran, Suriye, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Çad, Mali, Togo, Burkina Faso, Malavi, Sudan, Somali, Kenya, Mozambik, Afganistan, Bangladeş, Arakan, Nepal, Pakistan ve Sri Lanka da kurban kesen vakıf, Türkiye'de ise kurban etlerini Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa ve Diyarbakır'daki depremzedelere dağıttı.

Öte yandan vakıf, Türkiye başta olmak üzere 18 ülkede yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık hediye etti.