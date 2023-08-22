Yetim Vakfı, Kırtasiye Destek Kampanyası Başlattı

Yetim Vakfı tarafından başlatılan kırtasiye destek kampanyasıyla Türkiye ile 21 ülkedeki çocukların eğitim ihtiyaçları karşılanacak. Kampanya kapsamında hazırlanan eğitim kitleri ihtiyaç sahibi yetim çocuklara ulaştırılacak. Ayrıca deprem bölgesindeki çocuklara tablet ve kulaklık da verilecek.

Yetim Vakfınca başlatılan kırtasiye destek kampanyasıyla deprem bölgesi başta olmak üzere Türkiye ile 21 ülkedeki çocukların eğitim ihtiyaçları karşılanacak.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile 21 ülkedeki yetim, öksüz, sosyal yetim ve dezavantajlı çocukların eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla "iyilik zili çalıyor" sloganıyla kırtasiye destek kampanyası başlatıldı.

Kampanya kapsamında hazırlanacak, içerisinde çanta, kalemlik, defter takımları, kalemler, cetvel takımları, matara ve kitapların yer aldığı 22 bin 530 eğitim kiti, ihtiyaç sahibi yetim çocuklara ulaştırılacak.

Eğitim seti ile bir öğrencinin yıllık kırtasiye ihtiyacının karşılanması planlanıyor.

Hayırseverlerden gelen yardımlarla hazırlanan ve içerisinde sürpriz hediyelerin bulunduğu çantalar, öncelikle konteyner kentlerdeki depremzede çocuklara dağıtılacak.

İlk dağıtımlar 28 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Öte yandan vakıf, deprem bölgesinde 2 bin çocuğa tablet ve kulaklık verecek.