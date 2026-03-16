Haberler

Toç Bir-Sen Kayseri Şubesi yetim çocuklar için iftar verdi

Toç Bir-Sen Kayseri Şubesi yetim çocuklar için iftar verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası Kayseri Şubesi, hayırseverlerin desteğiyle 100 yetim çocuk için geleneksel iftar programı düzenledi.

Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası Kayseri Şubesi (Toç Bir-Sen), yetim çocuklar için iftar verdi.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, programa Şube Başkanı Serkan Tildem ve bazı sendika üyeleri ile yetim çocuklar katıldı.

Tildem, sendika üyeleri ve hayırseverlerin katkılarıyla 100 yetim çocuğa iftar programı düzenlediklerini belirtti.

Sevginin, merhametin ve gönüllere dokunmanın en güzel örneklerinden olan bu programı her ramazan ayında düzenlediklerini ifade eden Tildem, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine kara harekatı başlattı

Orta Doğu ateş çemberine döndü! Kara harekatı başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Günler sonra ortaya çıkan Netanyahu'nun paylaştığı videodaki detaylar tartışma yarattı

Yine kimseyi inandıramadı! İşte gözlerden kaçmayan detaylar
Serhat Akın canlı yayında hüngür hüngür ağladı

Canlı yayında hüngür hüngür ağladı
Köpeği seviyordu, sonu faciayla bitti

Köpeği seviyordu, sonu faciayla bitti
Trump müttefiklerinden yardım istedi, Japonya ve Avustralya'dan ret yanıtı geldi

Müttefiklerinden yardım istedi, 2 ülkeden ret yanıtı geldi
Günler sonra ortaya çıkan Netanyahu'nun paylaştığı videodaki detaylar tartışma yarattı

Yine kimseyi inandıramadı! İşte gözlerden kaçmayan detaylar
Puan farkı açılıyor! Bu adam bu takımı tam 22 sene sonra şampiyon yapabilir

Neler yapıyor neler! Bu gidişle heykelini diktirecek
Fidan dikmek için bahçeye indi, toprağı eşeleyince dehşetle karşılaştı

Fidan dikmek için bahçeye indi, toprağı eşeleyince dehşetle karşılaştı