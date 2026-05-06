Yetenekli Çocuklar Eğitim Programı ile 20 yılda 2 binden fazla "dahi" keşfedildi

Uluslararası Yetenekli Çocuklar Eğitim Programı (UYCEP) ile keşfedilen 2 binden fazla çocuk, hem Türkiye hem de dünya için önemli projelerde görev alan bilim insanları haline geldi.

Üstün zekalı ve yetenekli çocukları geleceğe hazırlamak amacıyla 2005'te faaliyete geçirilen program kapsamında, çocuklar yeteneklerine göre yazılım, kodlama, mantık, yaratıcılık, proje geliştirme gibi çeşitli alanlarda okul öncesinden üniversite son sınıfa kadar eğitim görüyor.

"Dahi" çocuklar, sadece bilişsel değil, sosyal, duygusal ve davranışsal kazanımlara yönelik destek alıyor.

Program çerçevesinde uluslararası alanda projelere ortaklık yapan çocuklar, geleceğe hazırlanıyor. Ayrıca mentor programları ile eski öğrencilerin yenilerle buluşmaları da sağlanıyor.

Program Koordinatörü Doç. Dr. Çağlar Çetinkaya, AA muhabirine, üstün zekalı ve yetenekli çocukların doğru yönlendirilmesi amacıyla programın Türkiye'de ilk defa 2005'te İstanbul'da başlatıldığını, ardından Sakarya, Çanakkale Onsekiz Mart, Kütahya Dumlupınar ve Akdeniz üniversitelerinde eğitim ve çalışma süreçlerinin gerçekleştirildiğini söyledi.

İlk etapta öğrencileri tespit ederek tanılama modelleri geliştirildiğini ve daha sonraki yıllarda yetiştirme süreçlerine geçildiğini belirten Çetinkaya, "2005 yılından bu zamana kadarki süreçte farklı proje ve organizasyonlarla işbirliği çerçevesinde 2 binin üzerinde çocuğa dokunduk. Bu çocuklar farklı bilimsel araştırma projeleri ya da yürüttüğümüz faaliyetler kapsamında ülkemiz başta olmak üzere dünya genelinde nitelikli meslek sahipleri ve bilim insanları haline geldi." dedi.

Çocuklar yeteneklerine göre yönlendiriliyor

Üstün yetenekli çocuklara ulaşılmasında Bilim ve Sanat Merkezlerinin (BİLSEM) etkili olduğunu anlatan Çetinkaya, çocukları zeka testlerinin yanı sıra yaratıcılık, motivasyon, liderlik gibi yenilikçi modellenen tarama tekniklerini kullandıklarını ifade etti.

Çetinkaya, üstün yetenekli çocukların erken yaşta belirlenmesi ve doğru şekilde yönlendirilmesi gerektiğini belirterek, mümkün olduğunca daha fazla çocuğa ulaşmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Çocuklarla Avrupa Birliği destekli programlar yürüttüklerini ve özellikle Almanya ile eş zamanlı projeleri planladıklarını kaydeden Çetinkaya, çocukları ulusal olduğu kadar uluslararası proje ve platformlara yönlendirdiklerini söyledi.

UYCEP kapsamında çok sayıda çocuğun dünya çapında başarılı projeler geliştirdiğine dikkati çeken Çetinkaya, bu projelerin saygın kurum ve kuruluşlarda hayat bulduğunu vurguladı.

Öğrencilerden Fevzi Kalabak'ın izmaritten yakıt elde etmeye yönelik projesiyle uluslararası alanda ödül aldığını ve ABD gezisi ödülü kazandığını, Tayyip Ali Göktaş'ın 6G uygulamalarında kullanılmak üzere bütünleşik tasarlanan radar ve haberleşme sistemleri üzerine çalıştığını dile getiren Çetinkaya, Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümündeki öğrenci Sina Purisa'nın UYCEP bilgi teknolojisi ekibinin altyapısında çalışmaya başlayacağını bildirdi.

Çetinkaya, daha birçok başarılı öğrencinin bulunduğunu sözlerine ekledi.