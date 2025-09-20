Yeşilyurt'ta "Şehirlerin kalbi camilerde buluşuyoruz" etkinliği düzenlendi

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde, "Şehirlerin kalbi camilerde buluşuyoruz" etkinliği gerçekleştirildi.

Yeşilyurt Merkez Camisi'nde sabah namazının kılınmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tesbihat yapıldı.

Tesbihattan sonra İlçe Müftüsü Murat Darılmaz, vatan, millet, devlet ve dini uğruna canlarını feda eden şehitler, gaziler ile Filistin ve Gazze için dua etti.

Hayırseverlerin katkısıyla etkinliğe katılanlara çorba ikramında bulunuldu.

Darılmaz, "Halkımızın yanı sıra vaizimiz, hocalarımız, Kur'an kursu öğrencilerimizin de katıldığı etkinliğin kaynaşma, muhabbet ve manevi duyguların artmasına vesile olduğu görülüyor." dedi.