Yeşilyurt Kaymakamı Altın, camide helva dağıttı

Yeşilyurt Kaymakamı Yeşim Altın, camide helva dağıttı.

Yeşilyurt İlçe Müftülüğünce Berat Gecesi dolayısıyla yatsı namazı öncesi mevlit programı düzenledi.

Müftülük görevlileri tarafından mevlit okunduktan sonra Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam eden programda İlçe Müftüsü Murat Darılmaz tarafından Berat Gecesinin anlam ve önemine dair vaazından sonra toplu dua edildi.

Kılınan namaz sonrası Kaymakamı Yeşim Altın ile birlikte İlçe Müftüsü Murat Darılmaz, cemaate helva dağıttı.