Yeşilyurt ilçesinde kış manzaraları havadan görüntülendi

Güncelleme:
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde 3 gün süren kar yağışının ardından oluşan muhteşem kar manzaraları dronla kaydedildi. Bölgedeki ormanlar beyaza bürünürken, gece sıcaklığının sıfırın altında 15 derece olacağı tahmin ediliyor.

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesi kar yağışı sonrası oluşan kar manzaraları dronla kayda alındı.

İlçede 3 gün boyunca kar yağışı etkili oldu. Zengin bitki çeşidinin bulunduğu bölgedeki ormanlar karla kaplandı.

Beyaza bürünen karla kaplı ilçe dron ile görüntülendi.

İlçede gece hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 15 derece olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA / Ramazan Sarıcan - Güncel
