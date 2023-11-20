Yeşilyurt Belediyesi, kırsal mahallelerin yollarını yenileyerek ulaşım kalitesini artırıyor

Yeşilyurt'un dört bir tarafına kaliteli hizmetler götürmeye devam eden Yeşilyurt Belediyesi, yaşanan deprem felaketinin yanı sıra yağışlar ve aşırı kullanımdan dolayı yıpranan kırsal mahallelerin yollarını teker teker yenileyerek vatandaşların ulaşım kalitesini artırıyor.

Yeşilyurt İlçesinin ulaşım ağını hem genişletmeye hem de mevcut yolların bakım ve onarımlarına aralıksız devam ederek vatandaşların takdirini toplayan Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri, Cumhuriyet Örnekköy Mahallesinde tespit edilen sorunları teker teker çözüme kavuşturuyor.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'da, Cumhuriyet Örnekköy Mahallesinde gerçekleşen yol iyileştirme çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgiler aldı.

Mahallelerinde yapılan yol düzenleme ve yenileme çalışmalarından dolayı Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sunan Cumhuriyet Örnekköy Mahalle Muhtarı Mehmet Çelik, "Belediye Başkanımız Mehmet Çınar mahallemize çok güzel hizmetler yaptı, bize çok büyük hizmetler getirdi, Allah razı olsun, muhtarlar olarak her zaman yanındayız" şeklinde konuştu.

Cumhuriyet Örnekköy Mahallesini sağlıklı ve güvenli yollarla buluşturmaya devam ettiklerini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, "Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz aylardır ilçemin dört bir tarafında yoğun bir mesai yapıyor. Deprem felaketinin yanı sıra yağışlar ve aşırı kullanımdan dolayı yıpranan merkez ve kırsal mahallelerimizin ulaşım ağını baştan aşağıya yeniliyoruz. Özellikle son yıllarda nüfusu artan kırsal mahallelerimizin ulaşım ağını güçlendirmek ve akıcı hale getirmek içinde yatırımlarımıza ağırlık veriyoruz. Cumhuriyet Örnekköy mahallemizde ise muhtarımızın talebi doğrultusunda ekiplerimizin yaptığı saha taraması neticesinde bozulan ve yıpranan yollarımızı teker teker iyileştireceğiz. Ekiplerimiz şu anda bölgede yoğun bir mesai yapıyorlar. Muhtarımızın ayrıca 6 km'ye yakın bir yol talebi daha var, ekiplerimiz bir yandan planlaması yapılan yollarda çalışırken diğer taraftan talep edilen yeni yollarla ilgili saha incelemesi yapıyorlar. Ekiplerimiz yeni açılacak yolların alt yapı düzenleme, malzeme serimi, serme sıkıştırma, sıcak asfalt ve sathi kaplama başta olmak üzere yolla ilgili her türlü çalışmaları sürdürüyorlar. Mahallemizde planlaması yapılan deprem evlerinin yapımıda sürüyor, bununla birlikte deprem felaketinden sonra buranın nüfusu da arttı. Havası, iklimi ve suyunun yanı sıra bereketli topraklarıyla tarımsal anlamda da güçlü bir potansiyele sahip bu güzel mahallemizde ayrıca organik tarımda yapılıyor, bununda bir hareketliliği söz konusu. Bizlerde bu mahallemizin yaşam standartını artırmak ve tespit edilen sorunlara köklü çözümler getirmek amacıyla elimizden gelen hizmetleri yapıyoruz. Yeşilyurt'un tüm mahallelerinde olduğu gibi Cumhuriyet Örnekköy Mahallemizi de konforlu yollar ve yüksek ulaşım kalitesine kavuşturacağız. Muhtarımıza yol göstericiliği ve ekiplerimize yardımlarından dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah devam eden yol çalışmalarımız neticesinde bu mahallemizin yol ağını konforlu ve güvenli hale getirmiş olacağız. Bütün mesai arkadaşlarımızın ellerine emeklerine sağlık, Allah onlardan razı olsun" diye konuştu. - MALATYA