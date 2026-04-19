Burdur'da kayıp olarak aranan kişi ormanlık alanda ölü bulundu
Burdur'un Yeşilova ilçesinde kaybolan 61 yaşındaki Hasan Hüseyin Karan'ın cansız bedeni, ormanlık alanda bulundu. Ailesinin endişesi üzerine yapılan arama çalışmaları sonucu cesedi keşfedildi.
Burdur'un Yeşilova ilçesinde kayıp olarak aranan kişinin ormanlık alanda cansız bedenine ulaşıldı.
Düden köyündeki evinden mantar toplamak için ayrılan Hasan Hüseyin Karan'dan (61) uzun süre haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin arama çalışmaları sonucu Karan'ın cansız bedeni ormanlık alanda bulundu.
Karan'ın cenazesi incelemenin ardından Yeşilova Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Kaynak: AA / Hale Pak