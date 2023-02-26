Yeşilırmak'ta kanser hastasının cansız bedeni bulundu Güncel Haberler AMASYA'da kanser hastası Kamil Sezer'in (59), Yeşilırmak Nehri'nde cansız bedeni bulundu. AMASYA'da kanser hastası Kamil Sezer'in (59), Yeşilırmak Nehri'nde cansız bedeni bulundu. Şirin Köprü mevkisinden geçenler, Yeşilırmak Nehri üzerindeki bir kişiyi görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı su altı arama-kurtarma ekipleri, öldüğü belirlenen kişinin cansız bedenini kıyıya çıkarttı. İncelemede, cesedin kanser hastası Kamil Sezer'e ait olduğu belirlendi. Cenaze, incelemenin Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi morguna gönderildi. Şüpheli ölüme ilişkin soruşturma başlatıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel 112 Acil Çağrı Kamil Sezer Güncel Haberler

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