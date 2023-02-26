Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yeşilırmak'ta kanser hastasının cansız bedeni bulundu

Güncel Haberler

Yeşilırmak'ta kanser hastasının cansız bedeni bulundu

AMASYA'da kanser hastası Kamil Sezer'in (59), Yeşilırmak Nehri'nde cansız bedeni bulundu.

AMASYA'da kanser hastası Kamil Sezer'in (59), Yeşilırmak Nehri'nde cansız bedeni bulundu.

Şirin Köprü mevkisinden geçenler, Yeşilırmak Nehri üzerindeki bir kişiyi görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı su altı arama-kurtarma ekipleri, öldüğü belirlenen kişinin cansız bedenini kıyıya çıkarttı. İncelemede, cesedin kanser hastası Kamil Sezer'e ait olduğu belirlendi. Cenaze, incelemenin Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi morguna gönderildi. Şüpheli ölüme ilişkin soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

112 Acil Çağrı Kamil Sezer Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title