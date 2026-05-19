Tokat Valisi Köklü, Yeşilırmak'taki taşkın riskine karşı Turhal'da incelemelerde bulundu

Tokat Valisi Abdullah Köklü, Yeşilırmak'ta taşkın riskine karşı Turhal ilçesinde tahkimat çalışmalarını inceledi. Köklü, tüm kurumların birlikte hareket ettiğini belirterek, 12 kilometrelik tahkimat yapıldığını ve beklenenin altında zayiatla geçirmeyi umduklarını ifade etti.

Tokat Valisi Abdullah Köklü, Yeşilırmak'taki taşkın riskine karşı Turhal ilçesinde incelemelerde bulundu.

Vali Köklü, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Kayhan, Turhal Kaymakamı Ersin Tepeli ve Turhal Belediye Başkanı Erdem Ural ile ilçeden geçen ırmak boyunca yürütülen çalışmaları inceledi.

Tahkimat çalışmalarının yapıldığı Terminal Köprüsü'nde AA muhabirine açıklamada bulunan Köklü, önlemlerin alınmasında tüm kurumların birlikte hareket ettiğini söyledi.

Köklü, "Belediye Başkanımız, Devlet Su İşleri, AFAD, Karayolları, Özel İdare tüm kurumlarımızla hep beraber buradayız. İnşallah beklenenin altında bir zayiatla ya da hiç olmadan geçirmeyi umut ediyoruz." dedi.

Yeşilırmak'ın debisinin bir miktar düştüğüne işaret eden Vali Köklü, şunları kaydetti:

"Bizim çalışmalarımızın asıl amacı, tahkimatla, eğer yüksek seviyede bir su gelirse bu suyun geçmesini önlemek. Onun için 6 kilometre karşılıklı 12 kilometre toplam tahkimat yapıldı. Burada tüm kurumlar beraber hareket ediyor. Tüm organizasyonu beraber yönetiyoruz. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz, Karayolları Genel Müdürlüğümüzün personeli, İçişleri Bakanlığı, AFAD Başkanlığımızın tüm personeli, ilde de İl Özel İdaremiz başta olmak üzere Turhal Belediyemiz hep beraber burada organizasyonun iyi yürümesi için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz."

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu
