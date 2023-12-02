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Yeşilhisar'a 3. Etap TOKİ Konutları İçin İhale Yapıldı

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Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, ilçeye yapılacak 3. etap TOKİ konutlarının ihalesiyle ilgili açıklamada bulundu. Taşyapan, yazılı açıklamasında, ilçede inşa edilecek 236 konutun ihalesini alan firma ile TOKİ arasında sözleşme imzalanarak yer tesliminin yapıldığını kaydetti. Konut ihtiyacı olan ilçenin bu projeyle rahatlayacağını, projenin tamamlanmasıyla Yeşilhisar'daki TOKİ konutlarının sayısının 474'e yükseleceğini aktaran Taşyapan, emeği geçenlere teşekkür etti.

Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, ilçeye yapılacak 3. etap TOKİ konutlarının ihalesiyle ilgili açıklamada bulundu.

Taşyapan, yazılı açıklamasında, ilçede inşa edilecek 236 konutun ihalesini alan firma ile TOKİ arasında sözleşme imzalanarak yer tesliminin yapıldığını kaydetti.

Konut ihtiyacı olan ilçenin bu projeyle rahatlayacağını, projenin tamamlanmasıyla Yeşilhisar'daki TOKİ konutlarının sayısının 474'e yükseleceğini aktaran Taşyapan, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

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