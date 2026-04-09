Yeşilçam'ın gülen yüzü Halit Akçatepe AKM'de anılacak

Halit Akçatepe anısına düzenlenecek 'Yeşilçam Ustalarına Saygı' programı, 13 Nisan'da Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. Etkinlikte sanatçının yaşamı ve Yeşilçam'a katkıları anılacak, Emel Sayın ve Nükhet Duru şarkılar söyleyecek.

Halit Akçatepe anısına düzenlenecek "Yeşilçam Ustalarına Saygı" programının ilki, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) 13 Nisan'da gerçekleşecek.

Türk Telekom Opera Salonu'nda yapılacak etkinliğin sunuculuğunu Erkan Kolçak Köstendil üstlenecek.

Türk sinemasının unutulmaz isimlerini anmak amacıyla hayata geçirilen program kapsamında düzenlenecek gecede, Akçatepe'nin sanat yaşamı ve Yeşilçam'a katkıları çeşitli etkinliklerle yad edilecek.

Gecede, Emel Sayın ve Nükhet Duru, sanatçının anısına şarkılar seslendirecek.

Serkan Çağrı'nın da klarnetiyle sahne alacağı etkinliğe Akçatepe'nin dostları ile sanat dünyasından isimler katılacak.

Etkinlikte ayrıca Akçatepe'nin yaşamını, sanat hayatını ve Yeşilçam'a katkılarını işleyen bir belgeselin gösterimi yapılacak.

Kaynak: AA / Özlem Limon
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

