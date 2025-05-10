Yeşilçam Şarkıları Konsersi Germencik'te Büyük İlgi Gördü
Aydın'ın Germencik ilçesinde, İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu 'Yeşilçam Şarkıları' konseri verdi. Germencik Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, Yeşilçam'ın unutulmaz film müzikleri seslendirildi ve vatandaşlar konsere yoğun ilgi gösterdi.
Aydın'ın Germencik ilçesinde, İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu "Yeşilçam Şarkıları" konseri verdi.
Germencik Belediyesi işbirliğiyle, belediye konferans salonunda düzenlenen etkinlikte, sanat yönetmeni Şavk Eryürek yönetimindeki topluluk sahne aldı.
Konserde, Yeşilçam'ın unutulmaz film müzikleri ses sanatçıları ve koro tarafından seslendirildi.
Vatandaşlar konsere yoğun ilgi gösterdi.
Etkinliğe, Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci de katıldı.
Kaynak: AA / Necip Uyanık - Güncel