Yeşilçam'ın Unutulmaz İsmi Engin Çağlar 85 Yaşında Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Ünlü Türk sinema oyuncusu Engin Çağlar, 85 yaşında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Film San tarafından yapılan açıklamalarda sanatçının Türk sinemasına yaptığı katkılara vurgu yapıldı. Cenaze merasimi yarın Şişli Merkez Cami'nde gerçekleştirilecek.

"Kınalı Yapıncak", "Feride", "Makber" ve "Rüyalar Gerçek Olsa" gibi unutulmaz birçok Yeşilçam filminde başrol oynayan Engin Çağlar, 85 yaşında vefat etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, sanatçının vefatına dair, "Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Engin Çağlar'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Türk sinemasına canlandırdığı karakterlerle değerli katkılar sunan usta oyuncuya Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sinema camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Film Sanayii ve Tüm Sanatçıları Güçlendirme Vakfından (Film-San) yapılan açıklamaya göre, aynı zamanda vakfın kurucu üyelerinden Çağlar'ın trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Sanatçının naaşı, yarın öğle vaktinde Şişli Merkez Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Engin Çağlar, 1940'ta İstanbul'da dünyaya geldi. Şişli Terakki Lisesi ve Robert Koleji'nde eğitimini tamamlayan sanatçı, Almanya'da da iç mimarlık eğitimi aldı.

Ses dergisinin artist yarışmasına katılan ve yarışmada ikinci olan Çağlar, ardından sinemaya adım attı. İlk olarak Fatma Girik'le birlikte "Öksüz" adlı filmde rol aldı.

"Kadın Değil Başbelası", "Kınalı Yapıncak", "Feride", "Makber", "Aşka Susayanlar", "Tatlı Dillim", "Yalnız Adam", "Rüyalar Gerçek Olsa" ve "İntizar"ın arasında olduğu birçok filmde rol alan Çağlar, Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Emel Sayın ve Neşe Karaböcek gibi isimlerle de başrolleri paylaştı.

Kaynak: AA / Özlem Limon - Güncel
