Yeşilay YEDAM'ın Tanıtımı Tokat Belediyesi Personeline Yapıldı

Tokat'ta belediye personeline Yeşilay Eğitim ve Danışmanlık Merkezi'nin (YEDAM) tanıtımı yapıldı.

Yeşilay Tokat Şubesi tarafından Tokat Belediyesi personeline YEDAM'ın tanıtımı gerçekleştirildi.

YEDAM'ın tütün, alkol, madde, teknoloji ve kumar bağımlılarına ile yakınlarına ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sunduğu aktarıldı. Ayrıca tanıtım broşürleri dağıtıldı, bilgilendirme afişleri reklam panolarına asıldı.

Yeşilay Tokat Şubesi yetkilileri, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na teşekkür etti.