Yeşilay Yalova Şubesi'nden AK Parti Yalova Milletvekillerine Ziyaret

Yeşilay Yalova Şube Başkanı İbrahim Akkanat ile yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş ile AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol'u ziyaret etti.

Beraberinde yönetim kurulu üyeleriyle AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yalova Milletvekili Büyükgümüş'ü makamında ziyaret eden Yeşilay Yalova Şube Başkanı Akkanat, yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Yeni projeler üzerine değerlendirmelerin yapıldığı ziyarette Akkanat, Büyükgümüş'e ev sahipliği ve destekleri için teşekkür ederek, plaket takdim etti.

Ardından Yalova Milletvekili Meliha Akyol'u da makamında ziyaret eden Yeşilay heyeti, ziyarette bölgede yürütülen çalışmalar ve planlanan projelere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.