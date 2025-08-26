Yeşilay Tokat Şube Başkanı, Bağımlılıkla Mücadele İçin Ziyaretlerde Bulundu

Yeşilay Tokat Şube Başkanı, Bağımlılıkla Mücadele İçin Ziyaretlerde Bulundu
Yeşilay Tokat Şube Başkanı Şeyda Ateş, Reşadiye ve Başçiftlik belediye başkanları ile ilçe milli eğitim müdürlerini ziyaret ederek bağımlılıkla mücadele konusunu görüştü.

Yeşilay Tokat Şube Başkanı Şeyda Ateş, Reşadiye Belediye Başkanlığı, Reşadiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Başçiftlik Belediye Başkanlığı ve Başçiftlik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti.

Ateş, Reşadiye Belediye Başkanı Ergül Ünal, Reşadiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Bolat'ı ziyaret ederek, bağımlılıkla mücadele seferberliği hakkında istişarede bulundu.

Ateş, daha sonra Başçiftlik Belediye Başkanı Şaban Bolat ve Başçiftlik İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevdet Avşar'a ziyaret gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Erkut Aymak - Güncel
