Yeşilay, TEKNOFEST Güneydoğu'da bağımlılıkla mücadele için 35 projeyi sergiliyor

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Mehmet Dinç, TEKNOFEST Güneydoğu'da bağımlılıkla mücadeleye yönelik teknoloji projelerini ziyaretçilerle buluşturduklarını belirterek, "TEKNOFEST'in teknolojide bağımsızlığı ifade ettiği gibi, vatanımızın her bir bireyinde de bağımsızlık olsun istiyoruz." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T3 Vakfı ve Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ yürütücülüğünde düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Güneydoğu, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda devam ediyor.

TEKNOFEST Güneydoğu'nun paydaş kuruluşları arasında yer alan Türkiye Yeşilay Cemiyeti de kurduğu stantta bağımlılıkla mücadeleye yönelik çeşitli aktiviteler, uygulamalar ve farkındalık etkinlikleri düzenliyor.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Dinç, AA muhabirine, TEKNOFEST'te büyük bir coşku yaşadıklarını söyledi.

Yeşilay olarak 106 yıldır insanların bağımsızlığı için mücadele ettiklerini vurgulayan Dinç, TEKNOFEST'in de tam bağımsızlık hayali ve ideali taşıdığını belirtti.

Dinç, TEKNOFEST'in teknolojik bağımsızlığı ve vatanın bağımsızlığını ifade ettiğine dikkati çekerek, "Dolayısıyla biz de bu idealin bir parçası olarak aynı TEKNOFEST'in teknolojide bağımsızlığı ifade ettiği gibi, vatanımızın her bir bireyinde de bağımsızlık olsun istiyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz." dedi.

Bağımlılıklarla mücadelede en önemli konulardan birinin önleme olduğunu vurgulayan Dinç, bu konuda bilgi ve becerilerin artırılmasının önem taşıdığını söyledi.

Bağımlılıkla mücadeleye yönelik teknoloji projeleri sergileniyor

Dinç, TEKNOFEST'e gelen milyonlarca kişinin bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla Yeşilay çadırında çeşitli aktiviteler, uygulamalar ve farkındalık etkinlikleri düzenlediklerini anlattı.

TEKNOFEST'in paydaşı olarak Bağımlılıklarla Mücadelede Teknolojik Uygulamalar Yarışması'nı organize ettiklerini belirten Dinç, yarışmanın dijital teknolojilerin faydalı kullanılması amacıyla özellikle lise öğrencilerinin deneyimlerinden, bilgilerinden ve vizyonlarından yararlanarak dijital araçlar geliştirmelerine yönelik olduğunu söyledi.

Yarışmaya 30'a yakın ülkeden ve Türkiye'nin her şehrinden projelerin geldiğini anlatan Dinç, "300'ün üzerinde projeyi biz aldık. Bunların içerisinden 35 tanesini TEKNOFEST Yeşilay çadırımızda sergiliyoruz. Gençlerimiz, burada yaptıkları çalışmaları anlatıyorlar." dedi.

Dinç, gençlerin dijital ve diğer bütün bağımlılıkları önlemeye yönelik özgün ve uygulanabilir dijital araçlar geliştirdiklerini söyledi.

Projelerde yapay zeka, uygulama, alarm sistemi ve dedektör gibi farklı teknolojilerin kullanıldığını anlatan Dinç, şöyle konuştu:

"Dijital bağımlılıkları ve diğer bütün bağımlılıkları önlemekle alakalı çok orijinal, uygulanabilir, farklı dijital araçlar geliştirmişler. Kimisi yapay zekayı kullanarak bir çalışma yapmış, kimisi bir uygulama, kimisi bir alarm sistemi, kimisi bir dedektör geliştirmiş. Bütün bunlar, bizim hem gençlerimize bir alan açıldığında onların teknolojiyi ne kadar doğru kullanabileceklerini göstermesi anlamında bir ümit oldu hem de dijital araçların, teknolojilerin bağımlılıkları önlemeden ya da bağımlılıklarla mücadelede ne kadar etkili olabileceğiyle alakalı çok güzel birikim oluşturmuş oldu. O yüzden çok mutlu olarak bu çalışmanın içerisinde yer aldık."

"Tam bağımsızlık için hep beraber çalışmaya devam edelim"

Dinç, TEKNOFEST'in Türkiye'ye yakıştığını, Şanlıurfa'da düzenlenmesinin de anlamlı olduğunu söyledi.

Şanlıurfa'nın "şanlı" ismini bağımsızlık mücadelesindeki şanından dolayı aldığını anımsatan Dinç, bağımsızlığın herkese yakıştığını söyledi.

Dinç, "Tam bağımsızlık için, insanımızın bağımsızlığı için, fikri bağımsızlığımız için, teknoloji dijital bağımsızlığımız için, vatanımızın bağımsızlığı için hep beraber çalışmaya devam edelim. Burada çok büyük bir coşku var. İnsanımız bu coşkuyu sahiplendi, bu coşkuyu seviyor. Bu coşkuyu çoğaltarak devam ettireceğiz inşallah." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA