Yeşilay Sivas Şubesi'nden Eğitimde Yeni Buluşma
Yeşilay Sivas Şubesi, 'Yeşil Fincan Buluşmaları' etkinliği kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan'ı ağırladı. Programda öğretmenin rolü ve Sivas'taki eğitim sistemi üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.
Yeşilay Şube Başkanı Halit Köksal ve yönetim kurulu üyeleri, şube binasında İl Milli Eğitim Müdürü Erdoğan'ı konuk etti.
Programda değişen dünyada öğretmenin rolü ve Sivas'taki eğitim sistemi üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.
Etkinlik müzik programı ve ikramının ardından son buldu.
Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel