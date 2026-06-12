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Yeşilay Ayvacık'ta bağımlılıkla mücadele kapsamında bilgilendirme yaptı

Yeşilay Ayvacık'ta bağımlılıkla mücadele kapsamında bilgilendirme yaptı
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Yeşilay Samsun Şubesi, Ayvacık ilçesinde bağımlılıkla mücadele kapsamında esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunması ve toplumsal farkındalık konuları ele alındı.

Yeşilay Samsun Şubesi tarafından Ayvacık ilçesinde bağımlılıkla mücadele kapsamında esnaf ziyareti gerçekleştirildi.

Programa Ayvacık Kaymakamı Mehmet Emre Yıldız, Samsun Büyükşehir Belediyesi Aile ve Toplum Hizmetleri Şube Müdürü Yusuf Ziya Mutlu, Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş, Yeşilay Kadın Komisyonu Başkanı Ayten Bayrak katıldı.

Ziyaretlerde bağımlılıkla mücadelenin önemi, özellikle gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunması ve toplumda farkındalık oluşturulması konularına değinildi.

Kaynak: AA / Ebru Şencan
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