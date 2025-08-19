Yeşilay Rize Şubesinden Bağımlılığa Dikkat Çeken Etkinlik

Yeşilay Rize Şubesince bağımlılığa dikkat çekmek amacıyla, "Yeşilay'dan size mektup var" etkinliği gerçekleştirildi.

Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) personeli, Portakallık Mahallesi sahilinde vatandaşlara içerisinde bağımlılıkla ilgili notların yer aldığı yeşil ve mavi renkli zarflar dağıttı, hediyeler verdi.

Yeşilay Şube Başkanı Selçuk Beşikçi, içerisinde küçük mesajlar bulunan mektupları "Yeşilay'dan size mesaj var" etkinliği adı altında vatandaşlara ulaştırdıklarını söyledi.

Yeşilay ve YEDAM hakkında bilgilendirme de yaptıklarını belirten Beşikçi, amaçlarının herkesi bağımlılıktan uzak tutmak olduğunu kaydetti.

YEDAM'da görevli psikolog Merve Şirin ise Yeşilay'la alakalı farkındalık yaratmak için toplandıklarını vurguladı.

Kendisine verilen zarftaki notu okuyan Duygu Paça, bu tarz etkinliklerin toplum için güzel bir farkındalık oluşturduğunu düşündüğünü dile getirdi.