Yeşilay Rize Şubesinden Bağımlılığa Dikkat Çeken Etkinlik

Yeşilay Rize Şubesinden Bağımlılığa Dikkat Çeken Etkinlik
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilay Rize Şubesi, bağımlılıkla mücadele amacıyla 'Yeşilay'dan size mektup var' etkinliği düzenledi. Etkinlikte, sokakta vatandaşlara zarflar dağıtılarak bağımlılık konusunda farkındalık yaratıldı.

Yeşilay Rize Şubesince bağımlılığa dikkat çekmek amacıyla, "Yeşilay'dan size mektup var" etkinliği gerçekleştirildi.

Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) personeli, Portakallık Mahallesi sahilinde vatandaşlara içerisinde bağımlılıkla ilgili notların yer aldığı yeşil ve mavi renkli zarflar dağıttı, hediyeler verdi.

Yeşilay Şube Başkanı Selçuk Beşikçi, içerisinde küçük mesajlar bulunan mektupları "Yeşilay'dan size mesaj var" etkinliği adı altında vatandaşlara ulaştırdıklarını söyledi.

Yeşilay ve YEDAM hakkında bilgilendirme de yaptıklarını belirten Beşikçi, amaçlarının herkesi bağımlılıktan uzak tutmak olduğunu kaydetti.

YEDAM'da görevli psikolog Merve Şirin ise Yeşilay'la alakalı farkındalık yaratmak için toplandıklarını vurguladı.

Kendisine verilen zarftaki notu okuyan Duygu Paça, bu tarz etkinliklerin toplum için güzel bir farkındalık oluşturduğunu düşündüğünü dile getirdi.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Güncel
Meclis'in önünde beyaz Toros'u ateşe veren şahıs 'Cinali Grubu'yla bağlantılı çıktı

TBMM önünde beyaz Toros'u ateşe veren şahıs tanıdık çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17 milyonluk Ferrari ile test sürüşüne çıkan ustanın hayatı karardı: Aracın kaskosu da yok

17 milyonluk Ferrari ile test sürüşüne çıkan ustanın hayatı karardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.