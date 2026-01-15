Haberler

Yeşilay Osmaniye Şube Başkanı Kıbrıslıgil AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı
Yeşilay Osmaniye Şube Başkanı Osman Kıbrıslıgil, AA'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları inceleyip oy verdi. Oylama 15 Şubat'a kadar devam edecek.

Yeşilay Osmaniye Şube Başkanı Osman Kıbrıslıgil, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025 yılına damga vuran fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kıbrıslıgil, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de zorla yerinden edilen Filistinliler topraklarına döndü" ve "Portre" kategorisinde Mehmet Aslan'ın "Hayat siyah beyaz" başlıklı karelerini seçen Kıbrıslıgil, "Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında" adlı fotoğrafına oy verdi.

Yeşilay Şube Başkanı Kıbrıslıgil, "Spor" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Kaptan", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Kar keyfi", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Fareed Kotb'un "Çocuk her yerde çocuk" adlı eserlerini tercih etti.

AA'nın "Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
