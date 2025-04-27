Yeşilay Manisa Şubesi'nden Çömlek Atölyesi Etkinliği

Yeşilay Manisa Şubesi, gönüllüler ve üniversite öğrencilerine yönelik çömlek atölyesi etkinliği gerçekleştirdi.

Yeşil Kitap Kahve'deki etkinlikte katılımcılar, çömlek ustası Sinan Pakel'in rehberliğinde geleneksel çömlek yapımını deneyimledi.

Yeşilay Şube Başkanı Barış Kamiloğlu, yaptığı açıklamada, gençlerin sanata yönelmesini teşvik ettiklerini belirterek, bu amaçla yıl boyunca benzer etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini ifade etti.

Kamiloğlu, etkinliğin sonunda katkılarından dolayı Sinan Pakel'e çeşitli hediyeler takdim etti.