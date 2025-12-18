Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası başvuruları başladı.

Yeşilay Çorum Şube Başkanı Bedriye Cengil, yaptığı yazılı açıklamada, lise öğrencilerinin 9 Ocak 2026'ya kadar munazara.yesilay.org.tr adresindeki web sitesinden başvuru yapabileceğini bildirdi.

Türkiye Yeşilay Cemiyetinin bu yıl beşinci kez düzenleyeceği turnuvada gençlerin hitabet, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerinin güçlendirilmesinin hedeflendiğini belirten Cengil, "Yeşilay Münazara Turnuvası, gençlerin konuşma sanatını geliştirmelerinin yanı sıra analitik düşünce ve takım çalışması gibi önemli kişisel gelişim kazanımlarını destekliyor. Turnuva süreci çevrim içi ve yüz yüze etaplardan oluşuyor. Bölge şampiyonaları çevrim içi platformlarda, final aşamaları ise yüz yüze yapılacak." ifadelerini kullandı.

Yarışmaya Çorum'dan yüksek katılım sağlamayı hedeflediklerinin altını çizen Cengil, şunları kaydetti:

"Geçmiş yıllarda turnuva Türkiye genelinde büyük ilgi görmüş, bağımlılıklarla mücadelede farkındalık yaratmış ve birçok lise öğrencisinin mücadele ettiği bölge finalleri ile başarıyla tamamlanmıştı. Yeşilay Genel Merkezinin istediği birçok çalışmada birincilikler alan ve özgün projelere öncülük eden Yeşilay Çorum Şubesi olarak bu yarışmada da sesimizi en güçlü şekilde duyurmak istiyoruz ve Çorum'un gençlerine şöyle diyoruz. 'Hazır mısın kendi sesinizi duyurmaya?' Münazara sahnesinde yerinizi almak için 9 Ocak 2026'ya kadar başvurunuzu yapmayı unutmayın."