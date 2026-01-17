Yeşilay Konya Şubesi'nin olağan genel kurul toplantısı yapıldı

Yeşilay Konya Şubesi'nin genel kurul toplantısı gerçekleştirildi.

Taş Bina'da yapılan genel kurulda yeni şube başkanlığına seçilen Yağmur Küçükbezirci, göreve seçilmekten büyük gurur ve heyecan duyduğunu belirtti.

Küçükbezirci, Konya'da bağımlılıkla mücadele bayrağını daha ileri taşımanın ve sağlıklı nesil inşa etmenin temel öncelikleri olacağını vurguladı.

Yeni dönem hedeflerine değinen Küçükbezirci, şunları kaydetti:

"Tütün, alkol, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığına karşı yürüttüğümüz çalışmaları, şehrimizin her sokağına ve her hanesine ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu süreçte yerel yönetimlerimiz, üniversitelerimiz ve değerli hemşehrilerimizle tam bir dayanışma içinde hareket ederek güçlü bir sosyal ağ kuracağız. Özellikle gençlerimizi zararlı alışkanlıklardan korumak ve onlara Yeşilay bilincini aşılamak adına yenilikçi projelere hız vereceğiz. Geleceğin huzurlu ve sağlıklı Konya'sı için tüm ekibimizle azimle çalışmaya söz veriyoruz."

Toplantıya, şube yönetim kurulu üyeleri, denetleme kurulu üyeleri, delegeler ve davetliler katıldı.