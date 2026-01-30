Haberler

Kars'ta Yeşilaydan çocuklara yönelik "Kış Okulu" etkinliği

Kars'ta Yeşilaydan çocuklara yönelik 'Kış Okulu' etkinliği
Güncelleme:
Yarıyıl tatilinde çocuklar ve aileleri için düzenlenen Kış Okulu etkinliğinde, kitap okuma atölyeleri, sağlıklı yaşam eğitimi ve eğlenceli aktiviteler gerçekleştirildi. Yeşilay Kars Şube Başkanı Gamze İlgar, etkinliklerin çocukların okuma alışkanlığını ve el becerilerini geliştirmeyi hedeflediğini belirtti.

Yeşilay Kars Şubesince, yarıyıl tatilinde çocuklara yönelik, ailelerin de katılımıyla "Kış Okulu" etkinliği düzenlendi.

Yarıyıl tatilini verimli değerlendirmek amacıyla Yeşilay Kars Şubesinde düzenlenen etkinlikler kapsamında, anneler ve çocukların katılımıyla kitap okuma atölyesi yapıldı. Çalışmayla çocuklara okuma alışkanlığı kazandırılması ve aile içi etkileşimin güçlendirilmesi amaçlandı.

Programda çocuklar, "Yeşilcan'dan Mektup Var" projesi çerçevesinde mektup yazdı.

Yeşilay Kars Şube Başkanı Gamze İlgar, bu etkinlikle çocukların el becerilerini geliştirebilecekleri faaliyetlere yöneldiklerini söyledi.

Çocuklara sağlıklı yaşam becerilerini kazandırabilmek adına sağlıklı yaşam eğitimi verdiklerini dile getiren İlgar, "Sağlıklı yaşam becerileri kazandırmak için, dijitalden, telefondan, tabletten ve bu gibi dijital aletlerden uzak durulmasına yönelik destekleyici programlar yürütmekteyiz. Aileleriyle birlikte misafir ettiğimiz çocuklarımıza farkındalık eğitimleri gerçekleştirirken, ailelere de sağlıklı yaşam ve bağımlılıkla mücadele eğitimi verilmekte, aynı zamanda çocuklarımızın yarıyıl tatillerini dolu dolu geçirmelerine vesile olmak bizim için çok gurur verici." ifadesini kullandı.

Etkinliklere katılan öğrencilerden Ela Asel Arapoğlu da "Burada yaptığım etkinlikler beni çok mutlu etti ve eğlendim. Boyama yaptık, Yeşilaya mektup yazdık." dedi.

Medine Gül Toptaş ise keyifli vakit geçirdiklerini anlatarak, "Bugün burada Yeşilayda boyama yaptık, Mavi Kırlangıç dergisinden bulmacalar çözdük, rüzgar gülü yaptık. Yeşilayda olmak gerçekten çok güzel bir şey. Yeşilay kötü alışkanlıkları olan insanlara yardım ediyor ve onları kötü alışkanlıklarından vazgeçirmeye çalışıyor. İyi ki Yeşilay var." dedi.

