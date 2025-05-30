Yeşilay’ın 13. Sağlıklı Nesil Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu

Yeşilayın, Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle bu yıl 13'üncüsünü düzenlediği "Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması"nda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Yeşilay Genel Merkezi'nde, 81 il birincisi arasından seçilen 18 öğrenciye ödüllerini vermek için tören düzenlendi.

Törende konuşan Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, "Yeşilay olarak, 105 yıldır aynı azimle, bağımlılıklardan uzak, güçlü, üretken ve sağlıklı nesiller için çalışıyoruz. Kalıcı dönüşümün, küçük yaşlardan itibaren atılan doğru adımlarla mümkün olduğuna inanıyoruz." dedi.

Bağımlılığı önleme çalışmalarında özellikle sanatı, edebiyatı, sporu, eğitimi ve toplumsal farkındalığı birleştiren projeler geliştirdiklerini vurgulayan Dinç, "13. Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması da bu noktada gençlerimizin bağımlılıklarla mücadeleye dair duygularını sanatla ve edebiyatla buluşturan kıymetli bir zemin oluşturuyor. Gençlerimizin zihnini ve yüreğini bağımlılıklardan korumak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Törenin ardından, Türkiye'nin farklı illerinden gelen çocuklar ve gençler, atölye çalışmaları ve eğitici oyunlarla vakit geçirdi.

Program, İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilen tekne turuyla sona erdi.

Yarışma sonuçları

Genç nesillerin bağımlılıklara karşı farkındalık kazanması ve sağlıklı yaşam kültürünün teşvik edilmesi amacıyla, 2011 yılından bu yana düzenlenen Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması, ilkokul, ortaokul ve lise düzeylerinde, edebi ve görsel olmak üzere iki kategoride gerçekleştirildi. Edebi kategoride şiir, hikaye, kompozisyon, deneme ve anı; görsel kategoride ise karikatür ve resim alanlarında hazırlanan eserler yarıştı.

Bu yıl yarışmaya, 81 ilden 17 bin 680 edebi, 42 bin 856 görsel eser olmak üzere toplam 60 bin 536 başvuru yapıldı.

İl bazında yapılan değerlendirmeler sonucunda 225 görsel, 221 edebi eser sahibi olmak üzere 446 öğrenci il birincisi olarak belirlendi. Her il birincisine 5 bin lira tutarında ödül verildi.

Yeşilay Genel Merkezi'nde 21-22 Nisan'da yapılan jüri değerlendirmesiyle, ülke genelinde her iki kategoride ilk üç sıraya giren öğrenciler belirlendi. Birincilere 30 bin lira, ikincilere 25 bin lira, üçüncülere ise 20 bin lira para ödülü takdim edildi.