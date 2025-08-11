Yeşilay, İlaçların Kötüye Kullanımını Değerlendirdi

Yeşilay, İlaçların Kötüye Kullanımını Değerlendirdi
Türkiye Yeşilay Cemiyeti, ilaçların kötüye kullanımına dikkat çekmek amacıyla 'İlaçların Kötüye Kullanımı Durum Değerlendirme Çalıştayı' düzenledi. Çalıştayda sağlık, güvenlik ve eğitim alanlarında yapılması gerekenler ele alındı.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti, toplum sağlığını tehdit eden ilaçların kötüye kullanımına dikkati çekmek ve mevcut durumu değerlendirmek amacıyla "İlaçların Kötüye Kullanımı Durum Değerlendirme Çalıştayı" düzenledi.

Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, çalıştay 5 Ağustos'ta Yeşilay Genel Merkezi Sepetçiler Kasrı'nda, Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Çiğdem Karakükcü'nün danışmanlığında gerçekleştirildi.

Çalıştaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), AMATEM, YEDAM ve üniversitelerin ilgili enstitülerinden uzmanlar katıldı.

Açılış konuşmalarıyla başlayan programda katılımcılar, ilaçların kötüye kullanımına ilişkin güncel sorunları, sahadaki deneyimlerine dayanarak paylaştı. Sunumlarda, reçetesiz ve kontrolsüz ilaç kullanımında yaşanan artışın, yalnızca bireysel sağlık açısından değil, toplumsal boyutta da ciddi sonuçlar doğurduğu vurgulandı.

Çalıştayda mevcut durum çok yönlü biçimde ele alınarak, sağlık, güvenlik, eğitim ve denetim alanlarında daha güçlü, sürdürülebilir ve bütüncül işbirliklerinin gerekliliği üzerinde duruldu.

Ortaya çıkan sorun ve ihtiyaçlar doğrultusunda kurulacak çalışma gruplarıyla ilaçların kötüye kullanımına yönelik önleme, müdahale ve politika geliştirme alanlarında somut çıktılar oluşturulması planlandı.

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse - Güncel

