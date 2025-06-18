Yeşilay Hatay Şubesi'nden Müftülüğe Ziyaret

Yeşilay Hatay Şube Başkanı İbrahim Kuyubaşıoğlu ile yönetim kurulu üyeleri, İl Müftüsü Mevlüt Topçu'yu ziyaret etti.

Kuyubaşıoğlu ve beraberindekiler, ziyarette bağımlılıkla mücadele konusunda yapılan çalışmalarla ilgili Topçu'ya bilgi verdi.

Topçu, Yeşilay Hatay Şubesine çalışmalarında başarılar diledi.

Kuyubaşıoğlu ile yönetim kurulu üyeleri daha sonra Antakya İlçe Müftüsü Rıdvan Şahin'e ziyarette bulundu.