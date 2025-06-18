Yeşilay Hatay Şubesi'nden Müftülüğe Ziyaret
Yeşilay Hatay Şube Başkanı İbrahim Kuyubaşıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, bağımlılıkla mücadele konusundaki çalışmalarını paylaşmak üzere İl Müftüsü Mevlüt Topçu'yu ziyaret etti. Topçu, Yeşilay'a başarılar diledi.
Yeşilay Hatay Şube Başkanı İbrahim Kuyubaşıoğlu ile yönetim kurulu üyeleri, İl Müftüsü Mevlüt Topçu'yu ziyaret etti.
Kuyubaşıoğlu ve beraberindekiler, ziyarette bağımlılıkla mücadele konusunda yapılan çalışmalarla ilgili Topçu'ya bilgi verdi.
Topçu, Yeşilay Hatay Şubesine çalışmalarında başarılar diledi.
Kuyubaşıoğlu ile yönetim kurulu üyeleri daha sonra Antakya İlçe Müftüsü Rıdvan Şahin'e ziyarette bulundu.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel