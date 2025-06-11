Yeşilay Hatay Şubesi, Antakya Belediye Başkanı Yapar'ı Ziyaret Etti

Yeşilay Hatay Şube Başkanı İbrahim Kuyubaşıoğlu ile yönetim kurulu üyeleri, Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar'ı ziyaret etti.

Kuyubaşıoğlu ve beraberindekiler, ziyarette bağımlılıkla mücadele konusunda yapılan çalışmalarla ilgili Yapar'a bilgi verdi.

Belediye Başkanı Yapar, Yeşilay Hatay Şubesine çalışmalarında başarılar diledi.