Haberler

Yeşilay Hatay’dan Bağımlılıkla Mücadele Ziyaretleri

Yeşilay Hatay’dan Bağımlılıkla Mücadele Ziyaretleri
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeşilay Hatay Şube Başkanı Ömer Bilgin, Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Süleyman Yıldırım’ı ziyaret ederek bağımlılıkla mücadelede ortak projeler için görüş alışverişinde bulundu.

Yeşilay Hatay Şube Başkanı Ömer Bilgin ve beraberindeki heyet, Antakya Belediyesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

Göreve yeni başlayan Bilgin, Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar'ı makamında ziyaret etti.

Bilgin, bağımlılıkla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalara ilişkin Yapar'a bilgi verdi.

Heyet daha sonra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Süleyman Yıldırım ile bir araya geldi.

Ziyarette, bağımlılıkla mücadelede kurumlar arası ortak projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA
MHP 'Yasa kapsamında' dedi, Demirtaş'ın tahliyesi için tarih verildi

MHP 'Yasa kapsamında' dedi, Demirtaş'ın tahliyesi için tarih verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vahşetin adresi Beykoz! Parkta tartıştığı adamı cami önünde öldürdü

Parkta tartıştığı adamı cami önünde katletti! Görüntü dehşet
Sturm Graz maçı bittiği gibi garantiledi! UEFA'dan Fener'e dev gelir

Maç bittiği gibi garantiledi! UEFA'dan Fenerbahçe'ye müjde
Görünce ağzı açık kaldı! Geceye damga vuran görüntü

Karşısında görünce ağzı açık kaldı, hemen boynuna sarıldı

Tadic'ten asist, Emre Mor'dan gol! NEC Nijmegen play-off biletini aldı

Fener'in eski yıldızları sahneye çıktı! Takım play-off biletini aldı
Ünlü oyuncunun kızı babasının kopyası çıktı!

Ünlü oyuncunun kızı babasının kopyası çıktı!
Hain FETÖ'cünün ablası, 10 yıllık firarın beyni çıktı: Kaçış rotasını da belirlemiş

Hain FETÖ'cünün ablasına bak sen! Meğer 10 yıllık firarın beyniymiş
114 yıl sonra bir ilk! Bu gece şov var

114 yıl sonra bir ilk! Bu gece şov var