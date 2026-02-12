Haberler

Yeşilay Hatay Şube Başkanı İbrahim Kuyubaşıoğlu Belen ilçesinde ziyaretlerde bulundu

Yeşilay Hatay Şube Başkanı İbrahim Kuyubaşıoğlu Belen ilçesinde ziyaretlerde bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeşilay Hatay Şube Başkanı İbrahim Kuyubaşıoğlu, Belen ilçesinde Kaymakam Onur Şan ve diğer yetkililerle bağımlılıkla mücadele konusundaki faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Yeşilay Hatay Şube Başkanı İbrahim Kuyubaşıoğlu, Belen ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Kuyubaşıoğlu, makamında ziyaret ettiği Belen Kaymakamı Onur Şan'a bağımlılıkla mücadele konusunda yaptıkları faaliyetleri anlattı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Ayvazoğlu ve İlçe Sağlık Müdürü Hakan Yavuz ile de bir araya gelen Kuyubaşıoğlu, ortak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Kuyubaşıoğlu'na ziyaretlerinde Yeşilay Belen İlçe Temsilcisi Ömer Kara da eşlik etti.

Kaynak: AA / Kerim Saklar - Güncel
Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi

Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi

Herkes onları konuşuyor! İddiaların odağındaki gençten yanıt geldi
Bir gecede 200 koyunu telef olan vatandaşı duygulandıran bağış

Bir gecede 200 koyunu telef olan vatandaşı duygulandıran bağış
Brüksel'e giden Hacıosmanoğlu'nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu

Yer: Brüksel! Yürüyüşü ve tavırları olay oldu
Ünlü oyuncudan Kanbolat Görkem Arslan'a veda: Hediyemi vermeye zaman kalmadı

Veremediği hediyeyi açıkladı: Ünlü oyuncudan kahreden paylaşım
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi

Herkes onları konuşuyor! İddiaların odağındaki gençten yanıt geldi
Rusya'dan 100 milyon kişiyi etkileyen yasak, WhatsApp'a erişim engeli getirildi

100 milyon kişiyi etkileyen yasak! O uygulamanın fişini çekti
Reklam filminde oynamışlardı! 12 yıl sonra büyük buluşma

Reklam filminde oynamışlardı! 12 yıl sonra büyük buluşma