Yeşilay Hatay Şube Başkanı İbrahim Kuyubaşıoğlu Belen ilçesinde ziyaretlerde bulundu
Yeşilay Hatay Şube Başkanı İbrahim Kuyubaşıoğlu, Belen ilçesinde Kaymakam Onur Şan ve diğer yetkililerle bağımlılıkla mücadele konusundaki faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Yeşilay Hatay Şube Başkanı İbrahim Kuyubaşıoğlu, Belen ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.
Kuyubaşıoğlu, makamında ziyaret ettiği Belen Kaymakamı Onur Şan'a bağımlılıkla mücadele konusunda yaptıkları faaliyetleri anlattı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Ayvazoğlu ve İlçe Sağlık Müdürü Hakan Yavuz ile de bir araya gelen Kuyubaşıoğlu, ortak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.
Kuyubaşıoğlu'na ziyaretlerinde Yeşilay Belen İlçe Temsilcisi Ömer Kara da eşlik etti.
Kaynak: AA / Kerim Saklar - Güncel