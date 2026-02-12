Yeşilay Hatay Şube Başkanı İbrahim Kuyubaşıoğlu Belen ilçesinde ziyaretlerde bulundu

Yeşilay Hatay Şube Başkanı İbrahim Kuyubaşıoğlu, Belen ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Kuyubaşıoğlu, makamında ziyaret ettiği Belen Kaymakamı Onur Şan'a bağımlılıkla mücadele konusunda yaptıkları faaliyetleri anlattı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Ayvazoğlu ve İlçe Sağlık Müdürü Hakan Yavuz ile de bir araya gelen Kuyubaşıoğlu, ortak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Kuyubaşıoğlu'na ziyaretlerinde Yeşilay Belen İlçe Temsilcisi Ömer Kara da eşlik etti.