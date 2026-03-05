Haberler

Kemalpaşa'da öğrenciler 200 fidanı toprakla buluşturdu

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde Yeşilay Haftası etkinlikleri çerçevesinde 5 dönümlük ormanlık alana 200 fidan dikildi. Etkinliğe yerel yöneticiler ve öğrenciler katıldı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde Yeşilay Haftası kapsamında 200 fidan toprakla buluşturuldu.

Yeşilay Kemalpaşa Şubesi tarafından Karabel mevkiindeki yangında zarar gören 5 dönümlük ormanlıkta fidan dikim programı gerçekleştirildi.

Programda öğrencilerin katılımıyla çam, selvi ve defneden oluşan 200 fidan dikilerek can suyu verildi.

Etkinliğe Kaymakam Musa Sarı, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Önder Ortoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Salih Şen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ogün Derse ve Yeşilay Şube Başkanı Halil Bülbül katıldı.

Kaynak: AA / Kürşat Gürbüz
