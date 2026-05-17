Erzurum'da Yeşilay gönüllüleri bağımlığa karşı bilinçlendirme çalışmalarını sürdürüyor

Yeşilay Erzurum Şubesi, Tortum ve Uzundere ilçelerinde bağımlılıkla mücadele için bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirdi.

Şube Başkanı Emirhan Tanay ile ilçeleri ziyaret eden gönüllüler, Atatürk İlkokulu ve Uzundere Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle bir araya geldi.

"Kulübüm Yeşilay" programları kapsamında öğrencilerle buluşan gönüllüler, bağımlılıkla mücadelede yapılması gerekenleri anlattı.

Ayrıca ilçelerde esnafları ziyaret eden gönüllüler, bilgilendirici broşür dağıttı.

Uzundere Kaymakamı Muhammed Taha Canpolat'ı da ziyaret eden Yeşilay üyeleri, Tortum Şelalesi'nde hatıra fotoğrafı çektirdi.