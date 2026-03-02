Haberler

Yeşilay Düzce Şubesi'nin düzenlediği satranç turnuvası sona erdi

Yeşilay Düzce Şubesi'nin düzenlediği satranç turnuvası sona erdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeşilay Düzce Şubesi tarafından düzenlenen satranç turnuvasında final karşılaşmaları sona erdi. 48 lisanslı sporcunun katıldığı turnuvada Ebubekir Tanhan birinci, Ali Çoban ikinci, Kerem Yurdayanık üçüncü oldu.

Yeşilay Düzce Şubesi tarafından düzenlenen satranç turnuvası, final karşılaşmalarıyla tamamlandı.

Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen turnuvaya lisanslı 48 sporcu katıldı.

Turnuvada final karşılaşmaları, kıyasıya mücadelelere sahne oldu.

Organizasyonda Ebubekir Tanhan birinci, Ali Çoban ikinci, Kerem Yurdayanık üçüncü, Taha Yiğit Aydoğan dördüncü oldu.

Dereceye girenler, madalya ve çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında 31 kişi hayatını kaybetti

Savaşta yeni cephe! İsrail'in vurduğu ülkede bilanço hayli ağır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güreştiği rakibini yumruklayınca hayatının şokunu yaşadı

Güreştiği rakibini yumruklayınca hayatının şokunu yaşadı
Güney Kıbrıs'taki İngiliz üssüne İHA saldırısı! Patlama sonrası uçaklar havalandı

Savaş Avrupa Birliği sınırlarının içine sıçradı! Üssü İHA ile vurdular
Halk sığınaklara koşarken Netanyahu bakın hangi ülkeye sığındı

Halk sığınaklara koşarken Netanyahu bakın hangi ülkeye sığındı
İran'ın yeni dini lideri Arafi: Bu gece dünya siyonistlerin kibrinin sonuna tanık olacak

Yeni lider ilk açıklamasında tehdit etti! Dünyayı tedirgin eden sözler
Güreştiği rakibini yumruklayınca hayatının şokunu yaşadı

Güreştiği rakibini yumruklayınca hayatının şokunu yaşadı
İran'a şok üstüne şok! 7 üst düzey isim daha öldürüldü

İran'a şok üstüne şok! 7 üst düzey isim daha öldürüldü
Kayseri'de deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı

Kayseri'de deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı