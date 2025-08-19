Yeşilay Danışmanlık Merkezi, Adıyaman'da Medya ile İş Birliği İçin Ziyarette Bulundu

Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin Adıyaman Şubesi, Anadolu Ajansı'nı ziyarette bulunarak bağımlılıkla mücadele çalışmalarını ve psikolojik destek hizmetlerini anlattı. Medya ile iş birliğinin önemine vurgu yapıldı.

Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Adıyaman Şubesi ekipleri Anadolu Ajansı (AA) Adıyaman Bürosu'nu ziyaret etti.

Ziyarette, YEDAM görevlisi psikolog Yasemin Ünlü, Yeşilayın bağımlılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ünlü, aynı zamanda YEDAM bünyesindeki psikolojik destek hizmetleri ve toplumda farkındalık oluşturma ve bağımlılıkla mücadelede medya iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Ziyarete Sosyal Hizmet Uzmanı Elif Evrim Çiftçi de eşlik etti.

Kaynak: AA / Ali Gazel - Güncel
