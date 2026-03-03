Haberler

Konya'da YEDAM danışanlarının yaptığı resimler sergilendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeşilay Konya Şubesi, YEDAM danışanlarının eserlerinin sergilendiği bir sergi açtı. Açılışta konuşan Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, bağımlılıkla mücadele çalışmalarına dikkat çektiklerini belirtti.

Yeşilay Konya Şubesi Yeşilay Danışma Merkezi (YEDAM) danışanlarının eserlerinin bulunduğu sergi açıldı.

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, bir alışveriş merkezindeki serginin açılışında, 1-7 Mart Yeşilay Haftası ve 2026 Bağımsızlık Yılı kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Sergiyle, bağımlılıkla mücadele çalışmalarına dikkati çekmek istediklerini anlatan Dinç, YEDAM danışanlarının sanat atölyeleri aracılığıyla el becerisi kazandığını, özgüvenlerinin arttığını belirtti.

Kurslara katılan danışanlar tarafından bir yıl boyunca hazırlanan 100 eserden oluşan sergi kurdele kesimiyle açıldı.

Kaynak: AA / Zehra Melek Tuğlu
ABD'nin Katar'daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti

Trump'ı çıldırtacak saldırı! Çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail, iki Türk gazeteciyi gözaltına aldı

İsrail, iki Türk gazeteciyi gözaltına aldı
Savaşın çıktığını gören Ronaldo Riyad'dan kaçarak oraya sığındı

Savaşın çıktığını görünce Riyad'dan kaçarak oraya sığındı
Kim Jong Un'dan İran'a açık destek: Onları yok etmek için tek füzemiz yeter

Kim de savaşa dahil oluyor! Gözdağı verdi: Tek füzemiz yeter
Netanyahu: İran, 50 Kuzey Kore eder

Netanyahu'dan gündem yaratan Kuzey Kore çıkışı
İsrail, iki Türk gazeteciyi gözaltına aldı

İsrail, iki Türk gazeteciyi gözaltına aldı
OnlyFans üreticisinin kazancı 100 milyon doları geçti

Bu parayı nasıl kazandığını öğrenince şok olacaksınız!
İsrail'i daha şimdiden korku sardı! Hepsini tek tek gözaltına aldılar

Korku dağları aştı! "Katliam yapacaklar" diye hepsini böyle dizdiler