İzmir'de çocuklara dijital çağın riskleri ve fırsatları anlatıldı

Yeşilay İzmir Şubesi, Türkiye Ulusal Ajansı desteğiyle 'Koruma Altındaki Çocuklarda Bağımlılık Farkındalığı ve Üretken Dijital Medya Kullanım Becerileri' projesinin ilk eğitim programını düzenledi. Eğitimde dijital çağın riskleri ve fırsatları ele alındı.

Türkiye Ulusal Ajansı desteğiyle Yeşilay İzmir Şubesi tarafından hayata geçirilen "Koruma Altındaki Çocuklarda Bağımlılık Farkındalığı ve Üretken Dijital Medya Kullanım Becerileri" projesinin ilk eğitim programı gerçekleştirildi.

İzmir Cumhuriyet Eğitim Müzesinde gerçekleştirilen etkinlikte, İzmir Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki 12-17 yaş çocuklara dijital çağın riskleri ve fırsatları anlatıldı.

Eğitimin ilk gününde bağımlılığın temel kavramları, fiziksel-psikolojik ve sosyal etkileri, bağımlılıkla ilgili doğru bilinen yanlışlar hakkında bilgi verilmesinin ardından atölye çalışmalarında "Dijital Bağımlılıkla Mücadele Üretken Medya Kullanımı Eğitimi" başlığıyla uzmanlar eşliğinde oturumlar gerçekleştirildi.

İlk etabı 14-17 Mart tarihlerini kapsayan çalışmalar akademisyenlerin vereceği sosyal medya okuryazarlığı ve içerik üretimi eğitimleriyle devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşilay Şube Başkanı Ömer Yahşi, gençlerin kendilerini geliştirmelerinin ve dijital dünyada bilinçli adımlar atmalarının önemini dile getirdi.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı
