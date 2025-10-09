Yeşilay'dan Kepez Belediyesi Personeline Tütün Bağımlılığı Eğitimi

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Antalya Şubesi tarafından Kepez Belediyesi personeline yönelik tütün bağımlılığı ve bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi.

Kepez Belediyesi toplantı salonunda düzenlenen eğitim programı Psikolog Fırat Özdemir ve şube sorumlusu Burcu Çevik tarafından gerçekleştirildi.

Yeşilay Antalya Şube Başkanı Osman Zeki Özcan yaptığı açıklamada, bağımlılıkla mücadelenin sadece gençlerle sınırlı olmadığını belirtti.

Yetişkinlere yönelik eğitimlerle farkındalığı artırmayı hedeflediklerini dile getiren Özcan, "Antalya genelinde bu eğitimleri daha da yaygınlaştırmak istiyoruz. Belediyeler, kamu kurumları ve özel sektör çalışanlarına ulaşarak Yeşilay'ın koruyucu çalışmalarını genişletmeyi planlıyoruz." dedi.

Psikolog Fırat Özdemir ise eğitimde tütün ürünlerinin fiziksel ve psikolojik etkilerine dikkati çektiklerini kaydetti.