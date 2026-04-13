Bağımlılık Farkındalığı Eğitimi Tamamlandı

Türkiye Yeşilay Cemiyeti İzmir Şubesince hayata geçirilen "Koruma Altındaki Çocuklarda Bağımlılık Farkındalığı ve Üretken Dijital Medya Kullanım Becerileri" projesi eğitimleri tamamlandı.

Şubeden yapılan açıklamaya göre, Erasmus+ KA154 Gençlik Katılımı Programı desteğiyle, İzmir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi ile İzmir Konak Meslek Yüksekokulu ortaklığıyla yürütülen projede 12–17 yaş arası 60 öğrenci eğitim aldı.

Öğrencilere teknoloji bağımlılığının fiziksel, psikolojik ve sosyal etkileri anlatıldı, dijital araçların bilinçli kullanımı ve kumar bağımlılığına karşı farkındalık çalışmaları yapıldı.

İçerik üretimi ve planlama atölyelerine katılan öğrencilere, dijital ürünleri güvenli ve etik çerçevede üreten bireyler olma yolunda eğitimler verildi.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı
Ablukaya 2 saat kala ABD ordusundan Hürmüz Boğazı açıklaması

Ablukaya 2 saat kala ABD ordusundan yeni Hürmüz çıkışı

Gece ses duyup ahıra koşan çiftçinin dünyası başına yıkıldı

Gece ses duyup ahıra koşan çiftçinin dünyası başına yıkıldı
İnfluencer eşiyle karar aldı, imamlığı bıraktı

İnfluencer eşiyle karar aldı, imamlığı bıraktı
72 kilo verdi! Ünlü oyuncuyu görenler tanıyamıyor

72 kilo verdi! Ünlü oyuncuyu görenler tanıyamıyor
FIFA'dan Yeni Malatyaspor'a 6 puan silme cezası

6 puanları silindi
Gece ses duyup ahıra koşan çiftçinin dünyası başına yıkıldı

Gece ses duyup ahıra koşan çiftçinin dünyası başına yıkıldı
Sivasspor Tesisleri önünde facia: 4 genç futbolcu yaralı, birinin durumu ağır

Sivasspor Tesisleri'nde facia: 4 futbolcu yaralı, birinin durumu ağır
Mezarlıkta geç gelen telefon, genç kadının sonu oldu

Mezarlıkta geç gelen telefon, genç kadının sonu oldu