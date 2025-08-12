Yeşilay'dan Cezaevi Tutuklularına Bağımlılık Eğitimi

Yeşilay Rize Şubesince, Kalkandere Kapalı Cezaevi'ndeki tutuklu ve hükümlülere yönelik "Bağımlılık" konulu eğitim organize edildi.

Yeşilay'dan yapılan yazılı açıklamada, Adalet Bakanlığı ile yapılan protokol kapsamında cezaevlerinde gerçekleştirilen eğitim çalışmalarına aralıksız devam edildiği belirtildi.

Katılımcılara bağımlılığın fiziksel, psikolojik ve sosyal etkileri, bağımlılıktan korunma yolları ve rehabilitasyon süreci hakkında bilgi verildiği vurgulanan açıklamada, "Amacımız, içerideki bireylerin sağlıklı yaşam bilincini güçlendirmek ve topluma yeniden kazandırma süreçlerine katkı sağlamaktır." ifadeleri kullanıldı.